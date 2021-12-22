Психолог Крушинских назвала способ справляться с фобиями

Медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских рассказала, что бороться с фобиями не стоит, их важно признавать и осознавать.

На сегодняшний день насчитывается более 500 видов фобий. Почти все они связаны с появлением страха, паники или ужаса. Фобии могут иметь психогенный характер или биохимический, их появление также может быть связано с употреблением психоактивных веществ, рассказала психолог в беседе с газетой «Известия».

При приступе страха прежде всего стоит наладить процесс дыхания. Специалист порекомендовала считать и дышать по определённой схеме.

«После того как дыхание восстановлено, важно осмотреться, понаблюдать что происходит вокруг... Если человек, например, страдает от страха темноты, то важно присмотреться к этой темноте, увидеть силуэты и назвать их», — сказала Крушинских.

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