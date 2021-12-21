Психфак МГУ пообещал обеспечить девятилетней студентке Тепляковой комфортное пребывание
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«Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает всё для комфортного пребывания студентки на территории факультета», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили об агрессивном поведении отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой.
Позднее отец и мать девочки рассказали RT о произошедшем на факультете психологии МГУ.