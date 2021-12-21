Психфак МГУ пообещал обеспечить девятилетней студентке Тепляковой комфортное пребывание

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В пресс-службе факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сообщили, что обеспечат девятилетней студентке Алисе Тепляковой комфортное пребывание на территории вуза.
Психфак МГУ пообещал обеспечить девятилетней студентке Тепляковой комфортное пребывание
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает всё для комфортного пребывания студентки на территории факультета», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили об агрессивном поведении отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

Позднее отец и мать девочки рассказали RT о произошедшем на факультете психологии МГУ.

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