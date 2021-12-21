В Тюменской области прокомментировали реализацию программы «Земский доктор»

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В Тюменской области прокомментировали реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В Тюменской области прокомментировали реализацию программы «Земский доктор»
  • Pixabay

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Во время прямой линии губернатор Александр Моор напомнил, что программы работают в регионе уже девять лет. В их рамках медикам, решившим переехать на работу в село, полагается единовременная компенсация.

«В этом году её получили 46 врачей и 35 средних медицинских работников. За всё время работы программы в сёла переехали работать более 900 медработников», — заявил глава региона.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии ещё свыше 60 медиков присоединились к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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