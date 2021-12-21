В Туле открыли клинику ядерной медицины для диагностики и лечения онкозаболеваний

В Туле начала работу клиника ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Об этом сообщает НТВ.

В медучреждении используют ядерный метод обследования в сочетании с компьютерной томографией, что позволяет проводить более полные исследования и диагностировать заболевание на максимально ранних стадиях.

«Это не только выявление, ещё очень важно, когда уже идёт курс лечения, смотреть, правильно ли выбрано лечение», — заявил губернатор Алексей Дюмин.

Клиника работает в системе ОМС.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 2021 году в Московской области закупили 341 новую машину скорой помощи, в том числе реанимобили.