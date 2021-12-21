Госдума одобрила закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения.
Госдума одобрила закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД
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Об этом информирует РИА Новости.

Так, проект устанавливает уголовную ответственность за превышение допустимой скорости движения от 60 до 80 км/ч более 80 км/ч или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишённым водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

В качестве наказания предлагается установить штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

Ранее начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков заявил, что ведомство ведёт мониторинг соцсетей пропагандирующих нарушение ПДД блогеров.

По его словам, сотрудники ведомства дают правовую оценку по каждому соответствующему случаю.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин выразил мнение, что сумма штрафа за опасное вождение может оказаться незначительной для недобросовестных владельцев дорогих машин.

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