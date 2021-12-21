К службе на Черноморском флоте приступили более 2 тысяч новобранцев

Более 2 тыс. новобранцев, прибывших в рамках осеннего призыва, приступили к прохождению военной службы на Черноморском флоте.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«На данный момент общее количество прибывших военнослужащих составляет более 90% от запланированного числа призывников», — отмечается в сообщении.

По прибытии на флот все новобранцы осеннего призыва прошли подготовительный курс.

В ближайшее время ожидается прибытие ещё одной группы военнослужащих, после чего план призыва будет выполнен в полном объёме.

Также стало известно, что в шести регионах Дальневосточного федерального округа досрочно завершён осенний призыв, передаёт ОТР. Это Камчатка, Приморье, Чукотка, Еврейская автономная область, Магаданская и Сахалинская области.

Всего с территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири на службу отправятся более 7,5 тыс. призывников.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) разгромили условного противника на дальности более 20 км.