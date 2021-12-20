Артиллеристы ЦВО провели учения в Кемеровской области

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В Кемеровской области артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) разгромили условного противника на дальности более 20 км.
Артиллеристы ЦВО провели учения в Кемеровской области
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По замыслу учений, расчёты беспилотников обнаружили колонну техники условного противника и передали координаты в командный пункт. После этого военные задействовали расчёты реактивных систем залпового огня «Град», передаёт ОТР.

Корректировка нанесения ударов с воздуха производилась с помощью дронов «Орлан-10».

В манёврах приняли участие около 500 военнослужащих и более 20 единиц техники.

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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