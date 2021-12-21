Мишустин: Россия должна быть готова к любому сценарию распространения «омикрона»

Россия должна быть готова к любому сценарию распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Мы видим, что происходит в других государствах, в некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растёт особенно быстро», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он подчеркнул, что России «надо быть готовой к любому сценарию и учитывать опыт других стран».

По словам премьера, «в этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов».

Мишустин также заявил, что правительство выделит около 90 млн рублей на генетический анализ штаммов коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался о возможной очередной волне коронавируса из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.