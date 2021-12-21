Правительство выделит около 90 млн рублей на генетический анализ штаммов коронавируса

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Правительство выделит около 90 млн рублей на генетический анализ штаммов коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Правительство выделит около 90 млн рублей на генетический анализ штаммов коронавируса
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию.

«Необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 млн рублей», — заявил Мишустин.

Своевременные исследования важны для предупреждения распространения коронавируса, подчеркнул он.

Ранее российские специалисты изучили клинические проявления омикрон-штамма у инфицированных в ЮАР.

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