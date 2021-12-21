Правительство выделит около 90 млн рублей на генетический анализ штаммов коронавируса

Правительство выделит около 90 млн рублей на генетический анализ штаммов коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

РИА Новости