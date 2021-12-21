Правительство выделит около 90 млн рублей на генетический анализ штаммов коронавируса
- РИА Новости
RT ведёт трансляцию.
«Необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 млн рублей», — заявил Мишустин.
Своевременные исследования важны для предупреждения распространения коронавируса, подчеркнул он.
Ранее российские специалисты изучили клинические проявления омикрон-штамма у инфицированных в ЮАР.