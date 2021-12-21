Шойгу заявил об исторической доле современного вооружения в ядерной триаде России

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла 89,1% — это является наиболее высоким показателем за всю историю её существования.
Шойгу заявил об исторической доле современного вооружения в ядерной триаде России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России с участием главы государства Владимира Путина.

«Уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования — 89,1%», — заявил Шойгу.

Также министр рассказал, что первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах России.

Кроме того, Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении.

Президент России в ходе выступления на коллегии оборонного ведомства заявил, что доля современного вооружения в российской армии превысила 71%. Он также сообщил, что доля такого вооружения в стратегических ядерных силах — более 89%.

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