Шойгу заявил об исторической доле современного вооружения в ядерной триаде России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла 89,1% — это является наиболее высоким показателем за всю историю её существования.

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России с участием главы государства Владимира Путина.

«Уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования — 89,1%», — заявил Шойгу.

Также министр рассказал, что первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах России.

Кроме того, Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении.

Президент России в ходе выступления на коллегии оборонного ведомства заявил, что доля современного вооружения в российской армии превысила 71%. Он также сообщил, что доля такого вооружения в стратегических ядерных силах — более 89%.