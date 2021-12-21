Шойгу заявил об исторической доле современного вооружения в ядерной триаде России
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России с участием главы государства Владимира Путина.
«Уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования — 89,1%», — заявил Шойгу.
Также министр рассказал, что первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах России.
Кроме того, Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении.
Президент России в ходе выступления на коллегии оборонного ведомства заявил, что доля современного вооружения в российской армии превысила 71%. Он также сообщил, что доля такого вооружения в стратегических ядерных силах — более 89%.