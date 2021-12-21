Путин: доля современного вооружения в российской армии превысила 71%
- РИА Новости
Об этом президент сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По его словам, продолжена работа по масштабной модернизации российской армии и флота.
«В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%», — заявил он.
Также Путин на заседании коллегии Минобороны назвал экстраординарным уходящий 2021 год.
Ранее российский лидер отметил, что Россия сохраняет паритет с Соединёнными Штатами по ядерным боеголовкам и лидирует в области нового вооружения.