Путин заявил о лидерстве России в сфере нового вооружения
- AP
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но всё-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — приводит РИА Новости его слова.
По новому вооружению Россия является «номером один в мире», отметил Путин.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия.
По его словам, Россия надеется, что ядерная стратегия США будет развиваться таким образом, чтобы озабоченности российской стороны были сняты.