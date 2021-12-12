Путин заявил о лидерстве России в сфере нового вооружения

Россия сохраняет паритет с Соединёнными Штатами по ядерным боеголовкам и лидирует в области нового вооружения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но всё-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — приводит РИА Новости его слова.

По новому вооружению Россия является «номером один в мире», отметил Путин.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия.

По его словам, Россия надеется, что ядерная стратегия США будет развиваться таким образом, чтобы озабоченности российской стороны были сняты.