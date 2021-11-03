Рябков заявил о работе с США по повышению порога использования ядерного оружия

Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы работаем в направлении повышения порога применения ядерного оружия», — приводит РИА Новости слова Рябкова на форуме «Диалог Форт-Росс».

По его словам, Россия надеется, что ядерная стратегия США будет развиваться таким образом, чтобы озабоченности российской стороны были сняты.

Он добавил, что в последнее время США намеренно внесли дополнительную неясность в вопрос, при каких обстоятельствах было бы возможно применение ядерного оружия.

Ранее Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».