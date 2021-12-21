Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» системы предупреждения ракетного нападения

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил глава Минобороны России.
Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» системы предупреждения ракетного нападения
  • РИА Новости

«Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы. Запущен пятый космический аппарат «Купол», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По его словам, также завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что Россия парирует потенциальные угрозы в космосе за счёт совершенствования возможностей боевого потенциала ВКС.

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