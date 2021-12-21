Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» системы предупреждения ракетного нападения
- РИА Новости
«Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы. Запущен пятый космический аппарат «Купол», — цитирует РИА Новости Шойгу.
По его словам, также завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что Россия парирует потенциальные угрозы в космосе за счёт совершенствования возможностей боевого потенциала ВКС.