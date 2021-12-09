Герасимов заявил о наращивании возможностей военно-космической обороны

Россия парирует потенциальные угрозы в космосе за счёт совершенствования возможностей боевого потенциала ВКС, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

По его словам, для наращивания оборонительных возможностей на орбиту выведен очередной космический аппарат Единой космической системы и продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей.

Кроме того, воинские части ВКС оснащаются современной техникой — предпочтение отдаётся Су-57, Су-35С и Су-34, зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С».

«Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин ранее заявил, что 16 новых учебных самолётов планируют поставить в российские войска до конца текущего года.