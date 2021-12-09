Герасимов заявил о наращивании возможностей военно-космической обороны
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По его словам, для наращивания оборонительных возможностей на орбиту выведен очередной космический аппарат Единой космической системы и продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей.
Кроме того, воинские части ВКС оснащаются современной техникой — предпочтение отдаётся Су-57, Су-35С и Су-34, зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С».
«Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии», — цитирует Герасимова РИА Новости.
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин ранее заявил, что 16 новых учебных самолётов планируют поставить в российские войска до конца текущего года.