Герасимов заявил о наращивании возможностей военно-космической обороны

Короткая ссылка
Россия парирует потенциальные угрозы в космосе за счёт совершенствования возможностей боевого потенциала ВКС, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
Герасимов заявил о наращивании возможностей военно-космической обороны
  • AP

По его словам, для наращивания оборонительных возможностей на орбиту выведен очередной космический аппарат Единой космической системы и продолжается строительство радиолокационных станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей.

Кроме того, воинские части ВКС оснащаются современной техникой — предпочтение отдаётся Су-57, Су-35С и Су-34, зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С».

«Дальнейшее развитие получила беспилотная авиация. На оснащение войск поставлены новые разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, успешно прошедшими испытания в боевых действиях на территории Сирии», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин ранее заявил, что 16 новых учебных самолётов планируют поставить в российские войска до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить