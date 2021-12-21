Из больницы выписали последнего пострадавшего при аварии на шахте «Листвяжная»

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Из больницы выписали последнего пострадавшего при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, находившегося в стационаре. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
Из больницы выписали последнего пострадавшего при аварии на шахте «Листвяжная»
  • РИА Новости

«На амбулаторное наблюдение выписан горноспасатель Александр Заковряшин», — рассказал Цивилёв в своём Telegram-канале.

Всего на амбулаторном лечении находятся 29 пациентов, в том числе 17 шахтёров и 12 спасателей.

«С начала отчётного периода сняты с наблюдения 77 пациентов (43 шахтёра, 34 спасателя)», — сообщил губернатор.

Также он рассказал, что спасатели ВГСЧ МЧС России продолжают откачку воды и контроль газовой обстановки в шахте «Листвяжная». В работах участвуют 12 человек, задействовано три единицы техники.

Ранее в Кузбассе отменили введённый после взрыва на шахте «Листвяжная» режим ЧС.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате инцидента погиб 51 человек, пострадали 106.

13 декабря горноспасатели ВГСЧ МЧС России подняли тело последнего шахтёра, погибшего в результате ЧП на шахте «Листвяжная».

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