Песков назвал разными делами участие стран в партнёрстве с НАТО и интеграцию в альянс

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие стран в партнёрских программах НАТО и интеграция в инфраструктуру Североатлантического альянса — это разные ситуации.
Песков назвал разными делами участие стран в партнёрстве с НАТО и интеграцию в альянс
  • РИА Новости

Он ответил на вопрос, насколько в Кремле считают допустимым участие бывших республик СССР, в том числе Армении и Казахстана, в партнёрских программах НАТО.

«Одно дело — участие в партнёрских программах, другое дело — интеграция в политическую и военную инфраструктуру Североатлантического альянса», — сказал Песков.

По его словам, «это разные совершенно дела».

Также в Кремле заявили, что Россия продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР вопросы взаимодействия с НАТО.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине, в Грузии и Молдавии.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В проекте в том числе прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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