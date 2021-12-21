В России в 2021 году произведено более 300 млн полных доз вакцин от COVID-19

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия произвела более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса.

«Совокупно на 12 площадках сделано свыше 300 млн комплектов полных доз, и мы с запасом закрываем потребности в вакцинации нашего населения», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромным успехом Российского фонда прямых инвестиций тот факт, что вакцина от коронавируса «Спутник V» используется в 71 стране мира.

В ВОЗ заявили, что организация готова провести инспекцию на производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале 2022 года.