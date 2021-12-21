Депутат Госдумы Леонов спрогнозировал окончание пандемии коронавируса осенью 2022 года

Депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может закончиться осенью 2022 года.

«Я тоже врач, кандидат медицинских наук как раз в области иммунологии, я вам скажу, что к осени вообще эпидемия должна уйти», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Леонов также назвал преждевременным включение вакцинации от COVID-19 в календарь профилактических прививок.

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН ранее выразил мнение, что следующий год может стать финальным для пандемии. Когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.