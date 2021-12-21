Очевидцы рассказали о поведении предполагаемого виновника массового ДТП в Москве
- РИА Новости
«После меня он собрал 18 машин. Он пролетел с огромной скоростью, там мясорубка началась. Когда я проезжал мимо, он орал: «Я царь, вот так надо жить, вот так надо любить жизнь», — рассказал мужчина сайту «Москва 24».
По его словам, водитель автомобиля Ford ехал по выделенной полосе со скоростью больше 100 км/ч и вёл себя неадекватно.
«Похоже, что (водитель. — RT) был в невменяемом состоянии, песни пел, когда его вынимали», — приводит «Газета.Ru» слова другой участницы аварии.
В настоящий момент на месте аварии работают пожарные службы, ДПС и полиция, заключила она.
Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на Кутузовском проспекте в Москве.
Также сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП мог быть пьян.