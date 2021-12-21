Петербуржцам рассказали о графике работы пунктов переливания крови

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В пресс-службе организации «Фонд доноров» сообщили, что отделения переливания крови в Санкт-Петербурге будут открыты для добровольцев с 27 по 30 декабря.
Петербуржцам рассказали о графике работы пунктов переливания крови
  • РИА Новости

Как уточняет Nation News, обычно в конце года происходит много несчастных случаев, в результате которых пострадавшим может потребоваться донорская кровь.

По словам специалистов, донором крови может стать гражданин России в возрасте от 18 лет и весом не менее 50 кг, прошедший медобследование.

Ранее заведующая отделением трансфузиологии ГКБ им. М.П. Кончаловского Виолетта Данилец в беседе с НСН дала советы донорам перед процедурой забора крови.

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