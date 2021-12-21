Петербуржцам рассказали о графике работы пунктов переливания крови
- РИА Новости
Как уточняет Nation News, обычно в конце года происходит много несчастных случаев, в результате которых пострадавшим может потребоваться донорская кровь.
По словам специалистов, донором крови может стать гражданин России в возрасте от 18 лет и весом не менее 50 кг, прошедший медобследование.
Ранее заведующая отделением трансфузиологии ГКБ им. М.П. Кончаловского Виолетта Данилец в беседе с НСН дала советы донорам перед процедурой забора крови.