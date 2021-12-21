Педагог Голота рассказала об обучении сирийских школьников русскому языку в пандемию

Лауреат Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка Ольга Голота рассказала, как проходило дистанционное обучение сирийских школьников в период самоизоляции.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Чтобы постоянно повышать мотивацию школьников, мы организуем национальные конкурсы и участвуем в международных конкурсах. Только благодаря онлайн-формату мои школьники смогли принять участие в «Живой классике», Пушкинских чтениях, в конкурсе «Расскажи о национальных промыслах» и многих других. Да, они были на вынужденных каникулах, но всё равно занимались русским онлайн. Дистанционно мы поздравили наших друзей в России с новым 2021 годом, а космонавтам смогли отправить поздравления ко Дню космонавтики. Институт Пушкина порадовал ребят онлайн-занятиями по русскому языку и культуре. Послы русского языка рассказали о хохломе, гжели и дымковской игрушке», — сказала педагог.

Также Голота отметила, что самоизоляция во многом помогла объединить людей.

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