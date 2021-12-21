В Калининграде обеспокоены инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии

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Губернатор Калининграда Антон Алиханов выразил обеспокоенность в отношении инициативы Литвы по ограничению транзита грузов из Белоруссии.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы... Вообще-то, есть Калининград... Мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам собеседника издания, возможное решение со стороны Литвы представляет угрозу не только для продовольственной, но и экономической безопасности региона.

В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.

В МИД Белоруссии ранее назвали актом враждебности и агрессии закон о запрете Литвой транзита.

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