В СК возбудили дело против инженера по факту ЧП на шахте им. Рубана

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В Кемеровской области возбудили уголовное дело против инженера по метрологии федерального бюджетного учреждения «Кемеровский центр стандартизации и метрологии».
В СК возбудили дело против инженера по факту ЧП на шахте им. Рубана
  • РИА Новости

По данным ведомства, он подозревается в совершении преступления с соответствии с ч.1 ст.238 УК России.

«По версии следствия, подозреваемый  выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов в шахте исправны и работают надлежащим образом», — отметили в региональном управлении СК России.

При этом сам инженер не посещал горных выработок и не подавал проверочных документов. В ведомстве пришли к выводу, что подозреваемый неправомерно выдал официальный документ.

Ранее спасатели обнаружили очаг возгорания на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области.

Всех горняков вывели на поверхность.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе.

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