В СК возбудили дело против инженера по факту ЧП на шахте им. Рубана
- РИА Новости
По данным ведомства, он подозревается в совершении преступления с соответствии с ч.1 ст.238 УК России.
«По версии следствия, подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов в шахте исправны и работают надлежащим образом», — отметили в региональном управлении СК России.
При этом сам инженер не посещал горных выработок и не подавал проверочных документов. В ведомстве пришли к выводу, что подозреваемый неправомерно выдал официальный документ.
Ранее спасатели обнаружили очаг возгорания на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области.
Всех горняков вывели на поверхность.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе.