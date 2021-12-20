Обнаружен очаг возгорания на шахте им. Рубана в Кузбассе

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Спасатели обнаружили очаг возгорания на шахте им. Рубана в Кемеровской области, в которой ранее произошёл нагрев угольного пласта. Об этом сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

«Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и  инертизации данного участка», — заявил Ше, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области.

В пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании заявили, что на шахте произошло нагревание пласта. Всех горняков вывели на поверхность.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе.

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