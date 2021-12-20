Обнаружен очаг возгорания на шахте им. Рубана в Кузбассе
«Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации данного участка», — заявил Ше, его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области.
В пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании заявили, что на шахте произошло нагревание пласта. Всех горняков вывели на поверхность.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе.