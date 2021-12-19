В МЧС сообщили о выходе всех горняков из шахты в Кузбассе на поверхность

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В МЧС России заявили, что на шахте им. Рубана в Кемеровской области завершили эвакуацию всех горняков после ЧП.
В МЧС сообщили о выходе всех горняков из шахты в Кузбассе на поверхность
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет», — заявили в МЧС России.

Данную информацию подтвердил ТАСС и официальный представитель «СУЭК — Кузбасс».

«Все вышли (на поверхность. — RT), пострадавших нет», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Позднее в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании заявили, что произошло нагревание пласта в шахте.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи ЧП на шахте имени А.Д. Рубана.

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