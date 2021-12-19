В МЧС сообщили о выходе всех горняков из шахты в Кузбассе на поверхность
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
«Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет», — заявили в МЧС России.
Данную информацию подтвердил ТАСС и официальный представитель «СУЭК — Кузбасс».
«Все вышли (на поверхность. — RT), пострадавших нет», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Позднее в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании заявили, что произошло нагревание пласта в шахте.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи ЧП на шахте имени А.Д. Рубана.