В МЧС сообщили о выходе всех горняков из шахты в Кузбассе на поверхность

В МЧС России заявили, что на шахте им. Рубана в Кемеровской области завершили эвакуацию всех горняков после ЧП.

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РИА Новости