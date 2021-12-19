Прокуратура организовала проверку из-за ЧП на шахте в Кемеровской области

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи ЧП на шахте имени А.Д. Рубана.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора региона Михаил Филичев.

Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Позднее в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании заявили, что произошло нагревание пласта в шахте.

Как заявили в администрации шахты, все горняки уже выведены на поверхность.