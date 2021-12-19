Администрация шахты в Кемеровской области сообщила об эвакуации всех горняков из-за ЧП

Администрация шахты им. Рубана в Кемеровской области заявила, что все горняки поднялись на поверхность после ЧП.

«На поверхность выведены 128 горняков. Это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек», — заявил представитель администрации шахты в комментарии Интерфаксу.

По словам собеседника агентства, в медицинской помощи никто из горняков не нуждается.

Ранее сообщалось о возгорании на шахте им. А.Д. Рубана в Кемеровской области. Уточнялось, что горнорабочих выводят на поверхность.

В пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) заявили, что произошло нагревание пласта в шахте и был задействован план ликвидации аварии.