МЧС: на «Листвяжной» отсутствовали данные с датчиков о геолокации шахтёров

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Диспетчеры шахты «Листвяжная» в Кемеровской области не передали горноспасателям данных с датчиков геолокации горняков, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
МЧС: на «Листвяжной» отсутствовали данные с датчиков о геолокации шахтёров
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Он пояснил, что местонахождение шахтёров отслеживается в автоматическом режиме почти ежесекундно — соответствующая информация поступает диспетчеру шахты.

«Когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтёров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землёй горнорабочих», — рассказал Чуприян в интервью ТАСС.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

13 декабря горноспасатели ВГСЧ МЧС России подняли тело последнего погибшего при ЧП на шахте «Листвяжная» шахтёра.

17 декабря в регионе отменили режим ЧС, введённый в связи со взрывом.

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