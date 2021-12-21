МЧС: на «Листвяжной» отсутствовали данные с датчиков о геолокации шахтёров
- © /vk.com/mchs42
Он пояснил, что местонахождение шахтёров отслеживается в автоматическом режиме почти ежесекундно — соответствующая информация поступает диспетчеру шахты.
«Когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтёров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землёй горнорабочих», — рассказал Чуприян в интервью ТАСС.
ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.
13 декабря горноспасатели ВГСЧ МЧС России подняли тело последнего погибшего при ЧП на шахте «Листвяжная» шахтёра.
17 декабря в регионе отменили режим ЧС, введённый в связи со взрывом.