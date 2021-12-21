В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах для семей с детьми

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В Госдуму внесли проект закона о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.
В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах для семей с детьми
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Проект федерального закона устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребёнок (дети)», — приводит ТАСС содержание пояснительной записки к документу.

Авторы законопроекта предлагают ввести нововведение с 1 января 2022 года и установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля каждого года.

Предполагается, что законопроект охватит до 60 млн человек. На это потребуется около 7,2 млрд рублей в год.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, зачитываемым в стаж трудовым статусом. 

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