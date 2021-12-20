В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Короткая ссылка
Главный санитарный врач Севастополя Анна Мелюх прокомментировала ситуацию с заболеваемостью ОРВИ.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
  • © Правительство Севастополя
  • vk.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

На аппаратном совещании в городском правительстве она заявила, что уровень заболеваемости остаётся высоким, несмотря на некоторое снижение темпов распространения.

«Мы также превышаем недельный эпидемиологический порог. За прошедшую, 50-ю неделю у нас превышение на 18,3%. За 49-ю неделю у нас было превышение эпидемиологического порога на 19,5%», — сказала Мелюх.

По её словам, за минувшую неделю выросло число детей с ОРВИ — их 49% от общего количества пациентов против 34% неделей ранее.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить