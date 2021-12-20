В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Главный санитарный врач Севастополя Анна Мелюх прокомментировала ситуацию с заболеваемостью ОРВИ.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

На аппаратном совещании в городском правительстве она заявила, что уровень заболеваемости остаётся высоким, несмотря на некоторое снижение темпов распространения.

«Мы также превышаем недельный эпидемиологический порог. За прошедшую, 50-ю неделю у нас превышение на 18,3%. За 49-ю неделю у нас было превышение эпидемиологического порога на 19,5%», — сказала Мелюх.

По её словам, за минувшую неделю выросло число детей с ОРВИ — их 49% от общего количества пациентов против 34% неделей ранее.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».