Полиция нашла тайник с 2 млн рублей из похищенных в банке в Ачинске
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- РИА Новости
Об этом сообщает МВД Медиа.
«Следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято 2 млн рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тыс. рублей», — сказала Волк.
Отмечается, что в целях возмещения ущерба сотрудники полиции изъяли автомобиль, принадлежащий фигуранту дела.
Ранее сотрудники МВД в Ачинске в Красноярском крае объявили в розыск кассира кредитно-кассового офиса одной из финансовых организаций по подозрению в причастности к хищению крупной денежной суммы.
Позднее кассир из города Ачинск, которая подозревается в хищении крупной суммы денег у банка, сдалась полиции.
Впоследствии полиция задержала супруга кассирши из Ачинска по делу о хищении более 20 млн рублей.