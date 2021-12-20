Полиция нашла тайник с 2 млн рублей из похищенных в банке в Ачинске

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что оперативники нашли 2 млн 180 тыс. руб. из похищенных более 20 млн руб. из кассы в банке Ачинска в Красноярском крае.
Полиция нашла тайник с 2 млн рублей из похищенных в банке в Ачинске
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает МВД Медиа.

«Следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято 2 млн рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тыс. рублей», — сказала Волк.

Отмечается, что в целях возмещения ущерба сотрудники полиции изъяли автомобиль, принадлежащий фигуранту дела.

Ранее сотрудники МВД в Ачинске в Красноярском крае объявили в розыск кассира кредитно-кассового офиса одной из финансовых организаций по подозрению в причастности к хищению крупной денежной суммы.

Позднее кассир из города Ачинск, которая подозревается в хищении крупной суммы денег у банка, сдалась полиции.

Впоследствии полиция задержала супруга кассирши из Ачинска по делу о хищении более 20 млн рублей.

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