В Красноярском крае объявили в розыск кассира банка по подозрению в хищении 15 млн рублей

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Сотрудники МВД в Ачинске в Красноярском крае объявили в розыск кассира кредитно-кассового офиса одной из финансовых организаций по подозрению в причастности к хищению крупной денежной суммы.
В Красноярском крае объявили в розыск кассира банка по подозрению в хищении 15 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом RT сообщили в пресс-службе краевого МВД.

По данным ведомства, накануне поступило заявление от руководителя финансовой организации о хищении более 15 млн рублей, $49,5 тыс. и более €49 тыс.

В этот же день поступило заявление о пропаже 30-летней сотрудницы данной организации от её матери.

Девушку подозревают в причастности к хищению денег из кассы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Устанавливается местонахождение подозреваемой.

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