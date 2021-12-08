В Красноярском крае объявили в розыск кассира банка по подозрению в хищении 15 млн рублей
- РИА Новости
Об этом RT сообщили в пресс-службе краевого МВД.
По данным ведомства, накануне поступило заявление от руководителя финансовой организации о хищении более 15 млн рублей, $49,5 тыс. и более €49 тыс.
В этот же день поступило заявление о пропаже 30-летней сотрудницы данной организации от её матери.
Девушку подозревают в причастности к хищению денег из кассы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Устанавливается местонахождение подозреваемой.