Полиция задержала супруга кассира из Ачинска по делу о хищении более 20 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали супруга кассира Анны Григорьевой, которая подозревается в хищении из одного из банков Ачинска более 20 млн рублей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в ходе расследования уголовного дела следователь установил причастность 30-летнего супруга фигурантки дела к преступлению.

«17 декабря он был задержан полицейскими и помещён в ИВС», — заявила Волк.

По решению судьи Ачинского городского суда мужчину заключили под стражу на срок до 7 февраля 2022 года.

Заявление о пропаже 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс. из офиса финансовой организации поступило в полицию 7 декабря. Подозрение пало на кассира. В тот же день её мать заявила о пропаже дочери.

По данным РИА Новости, 16 декабря кассир пришла сдаваться в полицию без денег.