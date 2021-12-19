Полиция задержала супруга кассира из Ачинска по делу о хищении более 20 млн рублей
- РИА Новости
По её словам, в ходе расследования уголовного дела следователь установил причастность 30-летнего супруга фигурантки дела к преступлению.
«17 декабря он был задержан полицейскими и помещён в ИВС», — заявила Волк.
По решению судьи Ачинского городского суда мужчину заключили под стражу на срок до 7 февраля 2022 года.
Заявление о пропаже 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс. из офиса финансовой организации поступило в полицию 7 декабря. Подозрение пало на кассира. В тот же день её мать заявила о пропаже дочери.
По данным РИА Новости, 16 декабря кассир пришла сдаваться в полицию без денег.