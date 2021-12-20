В Москве учащиеся младших классов могут не ходить в школу при температуре ниже -25 °С
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25 °С», — рассказали в пресс-службе департамента.
В ведомстве добавили, что ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26...-28 °С, а старшеклассники – если температура от -31 °С и ниже.
Ранее в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за морозов.
20 декабря URA.RU писало, что в ночь с 24 на 25 декабря в Тюменской области похолодает до -25 °С.