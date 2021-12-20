В Москве учащиеся младших классов могут не ходить в школу при температуре ниже -25 °С

В Департаменте образования Москвы заявили, что столичные школьники, обучающиеся в младших классах, могут не ходить в школу, если в городе температура опустится ниже -25 °С.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25 °С», — рассказали в пресс-службе департамента.

В ведомстве добавили, что ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26...-28 °С, а старшеклассники – если температура от -31 °С и ниже.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за морозов.

20 декабря URA.RU писало, что в ночь с 24 на 25 декабря в Тюменской области похолодает до -25 °С.