В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

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Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с 21 по 23 декабря из-за того, что температура будет на 7—12 °С ниже климатической нормы.
В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
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Об этом говорится в прогностической карте метеослужбы.

Отмечается, что предупреждение действует в столице с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря, а в Подмосковье — с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря. 

Также в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице и Московской области на этой неделе.

По её словам, во вторник и среду морозы станут усиливаться. 21 декабря в Москве будет -20…-18 °С, по области -22…--17 °С.

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