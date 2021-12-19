Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале недели

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве и Московской области в начале следующей недели.

«Следующая неделя будет проходить под знаком холодной погоды. Минимальная температура завтра ночью — -6…-8 °С в Москве, по области до -10 °С. Дневная температура будет такая же, -6…-8 °С, а к вечеру произойдёт понижение до -12 °С. Довольно плотный северо-западный ветер с силой 7—12 м/с», — рассказала синоптик.

Во вторник и среду, по её словам, существенных осадков не ожидается, морозы станут усиливаться. 21 декабря в Москве будет -18…-20 °С, по области -17…-22 °С.

«Правда, положительным моментом будет то, что северо-западный ветер начнёт стихать. Среда станет самым холодным днём, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Минимальная ночная температура в Москве -23…-25 °С, по области до -28 °С. Днём ожидается -18…-20 °С, а по области до -23 °С», — указала Позднякова.

Она отметила, что с четверга «температурный режим начнёт меняться».

«Температура станет постепенно повышаться. Существенных осадков также не ожидается. В ночь на четверг -18…-20 °С, днём -15…-20 °С. В пятницу ночью в Москве -15…-20 °С, а днём -10…-15 °С. В середине недели температура будет ниже климатической нормы почти на 10 °С. А затем она останется ниже нормы, но отрицательные аномалии будут уже не столь значительными», — добавила Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал обильные осадки в Москве в предстоящую неделю.