Синоптик спрогнозировал обильные осадки в Москве в предстоящую неделю

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал обильные осадки в Москве в предстоящую неделю.
Синоптик спрогнозировал обильные осадки в Москве в предстоящую неделю
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Как он рассказал РИА Новости, в Москве выпадет 7—12 мм осадков.

«За предстоящую неделю в Москве в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник до 32—37 см, что вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь», — сказал он.

Он также отметил, что за минувшую ночь на базовой метеостанции ВДНХ в Москве выпало 5 мм осадков, благодаря чему сугробы выросли с 17 до 23 см при норме для этого времени года 15 см. 

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, когда в столичном регионе ожидается последний в 2021 году сильный снегопад.

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