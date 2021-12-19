Вильфанд предупредил о сильных морозах в ряде российских регионов

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В нескольких регионах России температура воздуха опустится на 16-20 °С ниже нормы в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Учёный пояснил, что сильные морозы связаны с тем, что на север европейской части страны идут очень холодные воздушные массы из приполярных регионов.

«В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края... на 16-20 °С ниже нормы», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

По его прогнозу, аналогичные температурные отклонения будут наблюдаться на Камчатке (до -41 °С)и в Ханты-Мансийском автономном округе (до -45 °С).

Вильфанд уточнил, что в Карелии и Республике Коми будет на 8-14 °С  ниже нормы, до -31 °С.

«В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7-14 °С ниже нормы... В ЦФО на большей части округа — -7-16 °С , в Черноземье минимальные температуры до -16 °С , а в Нечерноземье, в том числе в Московской области будет до -26 °С», — рассказал учёный.

Он добавил, что в Приволжье ожидается на 7-12 °С холоднее нормы, в Южном федеральном округе — на 7-14 °С ниже нормы, в Волгоградской области температура опустится максимум до -22 °С , на севере Ростовской области — до -16 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН отмечал, что аномальное похолодание в Москве обусловлено антициклоном и воздушными массами, пришедшими с Новой Земли.

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