Более 10 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве
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«Более 10 тыс. единиц техники задействовано в уборке снега. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 7 см. За день может выпасть ещё до 7 см снега», — говорится в заявлении.
Отмечается, что общий прирост свежевыпавшего снега за сутки, как ожидается, составит до трети месячной нормы.
«Снег вывозится на снегосплавные пункты, работают все 56 стационарных пунктов», — подчёркивается в сообщении.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал обильные осадки в Москве в предстоящую неделю.