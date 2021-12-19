Более 10 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве

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Столичный Комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале сообщил, что для уборки снега в Москве было задействовано более 10 тыс. единиц техники.
Более 10 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве
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«Более 10 тыс. единиц техники задействовано в уборке снега. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 7 см. За день может выпасть ещё до 7 см снега», — говорится в заявлении.

Отмечается, что общий прирост свежевыпавшего снега за сутки, как ожидается, составит до трети месячной нормы.

«Снег вывозится на снегосплавные пункты, работают все 56 стационарных пунктов», — подчёркивается в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал обильные осадки в Москве в предстоящую неделю.

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