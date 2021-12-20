В Подмосковье рассказали о работе ёлочных базаров

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что в регионе с 20 декабря начинается массовое открытие ёлочных базаров.

«В регионе началась активная торговля на ёлочных базарах. С сегодняшнего дня на территории 49 муниципальных образований Подмосковья развёрнуто более 80% пунктов продажи ёлок. Всего в этом году в области будут работать порядка 260 ёлочных базаров», — передаёт слова Воскресенского «Радио 1».

Ёлочные базары работают в регионе с 2 декабря. Торговля продлится до 10 января, уточняет, в свою очередь, телеканал «360».

На сегодняшний день больше всего пунктов продажи открыто в Балашихе, Красногорске, Щёлкове, Королёве, Домодедове, Люберцах, Мытищах и Подольске.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 20 декабря, в Москве начали работать около 240 новогодних ёлочных базаров.