В Подмосковье рассказали о работе ёлочных базаров
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«В регионе началась активная торговля на ёлочных базарах. С сегодняшнего дня на территории 49 муниципальных образований Подмосковья развёрнуто более 80% пунктов продажи ёлок. Всего в этом году в области будут работать порядка 260 ёлочных базаров», — передаёт слова Воскресенского «Радио 1».
Ёлочные базары работают в регионе с 2 декабря. Торговля продлится до 10 января, уточняет, в свою очередь, телеканал «360».
На сегодняшний день больше всего пунктов продажи открыто в Балашихе, Красногорске, Щёлкове, Королёве, Домодедове, Люберцах, Мытищах и Подольске.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 20 декабря, в Москве начали работать около 240 новогодних ёлочных базаров.