В Москве открыли около 240 ёлочных базаров

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что с понедельника, 20 декабря, в столице начали работать около 240 новогодних ёлочных базаров.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также импортные ёлки из Дании. Цена осталась прежней — 1 тыс. рублей за метр отечественной ёлки и порядка 3—3,5 тыс. рублей за метр импортной», — сказал Немерюк.

По его словам, также в Москве можно приобрести пихту, сосну, лапник и саженцы хвойных деревьев для дачного участка.

Как ранее сообщало URA.RU, в пермском управлении Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной новогодней ёлки.