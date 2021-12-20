В Москве открыли около 240 ёлочных базаров
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также импортные ёлки из Дании. Цена осталась прежней — 1 тыс. рублей за метр отечественной ёлки и порядка 3—3,5 тыс. рублей за метр импортной», — сказал Немерюк.
По его словам, также в Москве можно приобрести пихту, сосну, лапник и саженцы хвойных деревьев для дачного участка.
Как ранее сообщало URA.RU, в пермском управлении Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной новогодней ёлки.