В ОНК Москвы прокомментировали инициативу об ужесточении наказания за пытки

Член ОНК Москвы Ева Меркачёва прокомментировала законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти.

«Я очень надеюсь, что это был первый шаг, и дальше начнёт реализовываться всё то, что мы предлагаем. И лучше награждать за каждое раскрытое дело, за то, что вовремя выявили, а ещё лучше — предотвратили», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её мнению, отдельная статья за пытки позволит уменьшить число таких случаев, поскольку привлечение к ответственности по ней поставит точку в карьере.

Ранее сообщалось, что законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей власти внесён в Госдуму.

Доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект даёт новое определение пыткам.

По словам Клишаса, в новое определение пыток вводится такое понятие, как «запугивание».