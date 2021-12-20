В Госдуме сообщили, что проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят на этой неделе

Законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти рассмотрят в первом чтении во вторник, 21 декабря, или в среду, 22 декабря. Об этом сообщил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

«Павел Крашенинников (глава комитета Госдумы по государственному строительству. — RT) сегодня планирует выносить на Совет Госдумы новый законопроект о пытках, чтобы уже на пленарном заседании его рассмотреть», — цитирует РИА Новости Бессарабова.

По его словам, комитет готов всё подготовить, чтобы законопроект был рассмотрен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей власти внесён в Госдуму.

Доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект даёт новое определение пыткам.

По словам Клишаса, в новое определение пыток вводится такое понятие, как «запугивание».