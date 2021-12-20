В Госдуме сообщили, что проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят на этой неделе

Короткая ссылка
Законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти рассмотрят в первом чтении во вторник, 21 декабря, или в среду, 22 декабря. Об этом сообщил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.
В Госдуме сообщили, что проект об ужесточении наказания за пытки рассмотрят на этой неделе
  • Reuters

«Павел Крашенинников (глава комитета Госдумы по государственному строительству. — RT) сегодня планирует выносить на Совет Госдумы новый законопроект о пытках, чтобы уже на пленарном заседании его рассмотреть», — цитирует РИА Новости Бессарабова.

По его словам, комитет готов всё подготовить, чтобы законопроект был рассмотрен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей власти внесён в Госдуму.

Доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект даёт новое определение пыткам.

По словам Клишаса, в новое определение пыток вводится такое понятие, как «запугивание». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить