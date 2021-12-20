В Кремле заявили об отсутствии в России преследуемых по политическим мотивам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятый на Украине закон об упрощённом гражданстве для «преследуемых по политическим мотивам» россиян.

«В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям», — сказал Песков.

Он отметил, что в указанном законе «формулировка абсолютно неверна по сути».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства Украины россиянами, якобы подвергшимися политическим преследованиям в России.

Также закон упрощает получение гражданства иностранцами, участвовавшими в силовой операции в Донбассе.