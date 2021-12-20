Российские регионы получат 100 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Короткая ссылка
Правительство России выделит в течение следующих двух лет 100 млрд рублей 84 регионам на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Российские регионы получат 100 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Надо совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России... В течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 млрд рублей на эти цели», — приводит его слова пресс-служба кабмина на совещании с вице-премьерами в Telegram.

Мишустин уточнил, что в нормативное состояние будут приведены около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры.

Ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил, что в регионе в 2021 году отремонтировали свыше 320 км дорог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить