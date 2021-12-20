Российские регионы получат 100 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Правительство России выделит в течение следующих двух лет 100 млрд рублей 84 регионам на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Надо совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России... В течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 млрд рублей на эти цели», — приводит его слова пресс-служба кабмина на совещании с вице-премьерами в Telegram.

Мишустин уточнил, что в нормативное состояние будут приведены около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры.

Ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил, что в регионе в 2021 году отремонтировали свыше 320 км дорог.