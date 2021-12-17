В Удмуртии подвели итоги работы по ремонту дорог в 2021 году

В Удмуртии в 2021 году отремонтировали свыше 320 км дорог, заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов на брифинге.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Дорожный фонд составил 9,8 млрд рублей. Всего же за последние пять лет уже приведено в порядок более 1,5 тыс. км дорог», — сказал Семёнов.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году на ремонт дорог направили 2,2 млрд рублей. Ремонт проходил в 11 районах.

Среди значимых объектов в этом году Семёнов выделил участок объездной дороги Ижевска от трассы Ижевск — аэропорт до дороги Ижевск — Воткинск. Ещё один знаковый объект — улица Максима Горького в Ижевске.

Также стало известно, что в Краснодарском крае установили линии электроэнергии на 17 участках дорог регионального значения в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Освещение устанавливают на наиболее проходимых и опасных участках дорог, на подъездах к населённым пунктам. Это поможет снизить количество аварий с пешеходами и автомобилями», — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Косьянов.

Ранее в Нижнем Новгороде рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».