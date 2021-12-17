В Удмуртии подвели итоги работы по ремонту дорог в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Дорожный фонд составил 9,8 млрд рублей. Всего же за последние пять лет уже приведено в порядок более 1,5 тыс. км дорог», — сказал Семёнов.
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году на ремонт дорог направили 2,2 млрд рублей. Ремонт проходил в 11 районах.
Среди значимых объектов в этом году Семёнов выделил участок объездной дороги Ижевска от трассы Ижевск — аэропорт до дороги Ижевск — Воткинск. Ещё один знаковый объект — улица Максима Горького в Ижевске.
Также стало известно, что в Краснодарском крае установили линии электроэнергии на 17 участках дорог регионального значения в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Освещение устанавливают на наиболее проходимых и опасных участках дорог, на подъездах к населённым пунктам. Это поможет снизить количество аварий с пешеходами и автомобилями», — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Косьянов.
Ранее в Нижнем Новгороде рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».