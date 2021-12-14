В Нижнем Новгороде рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде выполнен на 100% в 2021 году, заявил мэр города Юрий Шалабаев на заседании городской думы.
В Нижнем Новгороде рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
  • © Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В ходе реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено 30 участков автодорог.

«Объём средств, направленных на реализацию проекта в текущем году, значительно превысил показатели двух предыдущих лет и составил 933,9 млн рублей», — сказал Шалабаев.

Отмечается, что в рамках федеральной программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 36,6 млн рублей.

Также стало известно, что за два года программа «Наш двор» в Татарстане охватила свыше 660 тыс. человек, отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

В 2021 году в республике запланировано благоустройство 1074 дворов, передаёт «Реальное время». Общий бюджет программы на этот год составил 8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области подвели итоги работы по ремонту дорог в 2021 году.

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