В Волгоградской области подвели итоги работы по ремонту дорог в 2021 году

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На заседании общественного совета при Комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обсудили итоги работы по ремонту дорог в 2021 году.
В Волгоградской области подвели итоги работы по ремонту дорог в 2021 году
  • globallookpress.com
  • © ALEXEY BYCHKOV

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» приведено в порядок 534 км дорог. Из них большая часть пришлась на региональные автомагистрали — 423 км.

Ещё 85 км — это улицы Волгограда, 35 км — улицы Волжского.

Среди основных объектов в программе дорожного ремонта — завершение реконструкции моста через Волжскую ГЭС, начало строительства второй очереди продолжения Электролесовской улицы, обновление Ангарской улицы и ввод в эксплуатацию дороги на улице Карбышева в Волжском.

Ранее НСН сообщала, что Москва предоставила 344 участка для строительства дорог с начала 2021 года.

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