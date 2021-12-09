В Волгоградской области подвели итоги работы по ремонту дорог в 2021 году
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» приведено в порядок 534 км дорог. Из них большая часть пришлась на региональные автомагистрали — 423 км.
Ещё 85 км — это улицы Волгограда, 35 км — улицы Волжского.
Среди основных объектов в программе дорожного ремонта — завершение реконструкции моста через Волжскую ГЭС, начало строительства второй очереди продолжения Электролесовской улицы, обновление Ангарской улицы и ввод в эксплуатацию дороги на улице Карбышева в Волжском.
Ранее НСН сообщала, что Москва предоставила 344 участка для строительства дорог с начала 2021 года.