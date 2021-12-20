«Известия»: депутат Магаданской гордумы Крамаренко мог покончить с собой

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко мог покончить с собой.

По информации источника «Известий», в офисе депутат несколько часов находился один — об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения. При этом предсмертная записка обнаружена не была.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области Андрей Макаров заявил РИА Новости, что следователи начали проверку по факту смерти депутата, обвинённого в массовом отстреле гусей на Чукотке, одна из версий — самоубийство.

20 декабря стало известно, что Александра Крамаренко обнаружили мёртвым в его офисе.