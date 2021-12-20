«Известия»: депутат Магаданской гордумы Крамаренко мог покончить с собой

Короткая ссылка
Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко мог покончить с собой.
«Известия»: депутат Магаданской гордумы Крамаренко мог покончить с собой
  • © Магаданская городская Дума
  • РИА Новости

По информации источника «Известий», в офисе депутат несколько часов находился один — об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения. При этом предсмертная записка обнаружена не была.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области Андрей Макаров заявил РИА Новости, что следователи начали проверку по факту смерти депутата, обвинённого в массовом отстреле гусей на Чукотке, одна из версий — самоубийство.

20 декабря стало известно, что Александра Крамаренко обнаружили мёртвым в его офисе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить